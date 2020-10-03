«ЛНР» насчитала около 200 пожаров за последние дни: есть погибшие и пострадавшие, разрушены дома

Окрестности Красного Луча. Скриншот: «ГТРК ЛНР» / YouTube

С конца сентября в результате масштабных пожаров в неподконтрольных Украине районах Луганской области погибли три человека, 96 пострадали. Об этом сообщает сепаратистский телеканал «Луганск 24».



Кроме того, огонь разрушил 43 жилых дома. 23 семьи нуждаются в переселении.



Отмечается, что это данные только по состоянию на 1 октября, но информация продолжает поступать. С 29 сентября произошло по меньшей мере 197 пожаров.



Одним из самых пострадавших стал Краснодонский район. Там полыхали две улицы поселка Энгельсово, погибла пенсионерка.



Также масштабные пожары были у Красного Луча (Хрустального). Горели дома нескольких поселков, хозпостройки, Ивановское лесное хозяйство.



Тушение огня осложняли сильные порывы ветра. Замглавы «министра природных ресурсов» Владимир Печенко связал возгорания с человеческим фактором. «Люди, которые сжигают сухую листву, вот посмотрите, к чему это привело», — подчеркнул он.



В группировке «ЛНР» обещают выплатить компенсацию людям, чье жилье полностью сгорело или пострадало. Суммы таких выплат в сюжете «Луганск 24» не сообщили.

С конца сентября масштабные пожары продолжают тушить и на подконтрольной Украине территории Луганской области. Выгорело более 20 тысяч гектаров. По данным ГСЧС, погибли семеро, пострадали 18 человек. Считаются пропавшими без вести 4 человека. Правительство Украины пообещало выплатить компенсации и озвучило суммы.