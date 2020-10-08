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В ЕС определились с санкциями из-за отравления Навального

08 октября 2020, 21:42

В ЕС определились с санкциями из-за отравления Навального

Франция и Германия определили список россиян, в отношении которых будут введены санкции из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет французская газета Le Monde.

Санкции будут нацелены на людей, которых в Париже и Берлине считают ответственными за отравление Навального, а также на лиц, участвующих в программе «Новичок».

По информации газеты, в «черный список» вошли девять человек из администрации президента РФ и аппарата безопасности. Также под санкции попадет Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, где во времена СССР разработали яд группы «Новичок».

Подсанкционным лицам запретят въезд в Евросоюз, и заморозят активы на территории ЕС.

Список обсудят на заседании Совета по международным вопросам в Брюсселе 12 октября.

При этом Германия пока не ставит под вопрос продолжение совместного с Россией проекта газопровода «Северный поток-2», отмечает издание. В сентябре Европарламент принял резолюцию по отравлению Навального, в которой потребовал заблокировать строительство газопровода «Северный поток 2».

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете по пути из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, он впал в кому. 22 августа Навального доставили на лечение в Берлин. 7 сентября ему стало лучше, политика вывели из комы.

Власти Германии сообщали, что Навального отравили ядом из группы «Новичок». Позже это также подтвердили специалисты из Франции.

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