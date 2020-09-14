Макрон сообщил Путину об отравлении Навального «Новичком». Это подтвердили французские ученые

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил в телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным, что во Франции провели собственные анализы и также пришли к выводу, что Алексея Навального отравили нервно-паралитическим ядом из группы «Новичок». Об этом пишет Figaro со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца. О том, что эта беседа состоялась в понедельник, подтвердили в Кремле.



Макрон потребовал, чтобы российская сторона незамедлительно дала все разъяснения в связи с «попыткой убийства» оппозиционера Алексея Навального, пишет Figaro.



«России необходимо прояснить эту ситуацию с помощью прозрачного расследования, которому можно будет доверять», — цитирует издание.



«Обстоятельно обсуждена сложившаяся ситуация вокруг "дела Алексея Навального". Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чем не основанных обвинений российской стороны в данном контексте», — передает пресс-служба Кремля.



В ходе беседы было «акцентировано, что в целях выяснения реальных обстоятельств произошедшего требуется передача германскими специалистами в Россию биоматериалов, официального заключения по результатам взятых у Навального анализов, а также налаживание совместной работы с российскими врачами».



Отмечается, что президенты договорились способствовать определению параметров возможного взаимодействия России с европейскими партнерами на этот счет.



Тем временем в берлинской клинике Шарите заявили, что Алексей Навальный уже может вставать с постели, его отключили от аппарата ИВЛ и уже может ненадолго вставать с больничной койки.

Власти Германии сообщали, что Навального отравили ядом из группы «Новичок».



Политику стало плохо 20 августа в самолете по пути из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, он впал в кому. 22 августа Навального доставили на лечение в Берлин.