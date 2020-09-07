Состояние Навального улучшилось: его вывели из комы и отключили от ИВЛ

Отравленного российского оппозиционера Алексея Навального вывели из искусственной комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает немецкая клиника «Шарите», где находится политик.



Состояние Навального улучшилось, он реагирует на устные обращения.



Однако в «Шарите» отметили, что пока рано оценивать долгосрочные последствия отравления.

Власти Германии сообщали, что Навального отравили ядом из группы «Новичок».



Политику стало плохо 20 августа в самолете по пути из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, он впал в кому. 22 августа Навального доставили на лечение в Берлин.