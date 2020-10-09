Работа КПВВ под Донецком: украинская сторона подтвердила, что получает списки на пропуск

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе получает списки на пересечение КПВВ «Новотроицкое» в сторону неподконтрольной территории. Это следует из сообщения Донецкой облгосадминистрации.



«С целью избежания обвинений украинской стороны в нарушении договоренностей Трехсторонней контактной группы, пропуск лиц и транспортных средств, следующих с контролируемой территории к временно оккупированной территории в КПВВ "Новотроицкое" и отсутствующих в списках, предоставляемых представителям Украины в рамках работы Трехсторонней контактной группы по вопросам мирного урегулирования ситуации на Востоке Украины, не осуществляется», — отмечается в сообщении.



Отметим, что эти списки формирует группировка «ДНР», объясняя такие меры необходимостью на период пандемии коронавируса. В ТКГ входят представители Украины, России и ОБСЕ. Однако в заседаниях принимают участие и члены «Л-ДНР» в качестве приглашенных представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Власти Украины официально не признают «Л-ДНР» субъектом переговоров.



Сейчас КПВВ «Новотроицкое» является единственным пунктом пропуска, который функционирует на линии соприкосновения в Донецкой области. При этом пропуск осуществляется только по понедельникам и пятницам, в остальные дни «ДНР» работу блокирует. Также боевики блокируют работу КПВВ «Марьинка».



В ДонОГА также напомнили, что прибывающие с неподконтрольных территорий, подлежат самоизоляции с помощью мобильного приложения «Дій вдома».



При этом не обязаны проходить самоизоляцию:

лица, не достигшие 12 лет;

работники представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине;

абитуриенты, которые намерены поступить в учебные заведения на подконтрольной Украине территории;

соискатели образования, которые учатся в учебных заведениях, расположенных на подконтрольной Украине территории;

один из родителей, опекунов, попечителей, других законных представителей, сопровождающих студентов и абитуриентов в учреждения образования на подконтрольной Украине территории.