Кабмин выделил 185 миллионов гривен помощи пострадавшим от пожаров в Луганской области

Кабинет министров выделил 185 миллионов гривен для предоставления материальной помощи пострадавшим от пожаров в Луганской области. Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства во вторник.



Пострадавшие от пожаров получат за полностью утраченный дом 300 тысяч гривен, 50 тысяч гривен - на капитальный ремонт в частично разрушенных домах. Семьям погибших в результате пожаров будет выплачено по 200 тысяч гривен. По 50 тысяч гривен получат пострадавшие, которые получили травмы, по 30 тысяч гривен – получившим травмы средней тяжести, и 20 тысяч гривен – за травмы легкой тяжести.



Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что отдельно будут выделятся средства областной госадминистрацией.



Также Кабмин выделил 95 миллионов 798 тысяч гривен для ликвидации последствий пожаров в Луганской области. Данные средства из резервного фонда выделены министерству внутренних дел для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям



Глава МВД Арсен Аваков уточнил, что в основном деньги пойдут на закупку топлива.

Масштабные пожары на территории Луганской области возникли 30 сентября. Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии соприкосновения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта. По предварительным оценкам, пройденная огнем площадь составила более 20 тысяч гектаров.



За все время тушения пожаров на Луганщине найдены тела 11 человек. Пострадали 19 человек, в том числе 3 сотрудника ГСЧС. 150 местных жителя были эвакуированы.



По данным полиции на 6 октября, признаны потерпевшими 465 человек, повреждены 583 дома, 936 хозяйственных сооружений, 59 транспортных средств, погибли 630 голов домашних животных и 102 домашних птицы.



Масштабные пожары бушевали и на неподконтрольной Украине части Луганской области. По предварительным данным группировки «ЛНР», были уничтожены 217 домов, погибли два человека.