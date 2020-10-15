Второй вопрос Зеленского к выборам касается свободной экономической зоны на Донбассе

Президент Владимир Зеленский озвучил второй из пяти вопросов для всенародного опроса, который планируется провести в день местных выборов 25 октября. Он касается возможности создания на Донбассе свободной экономической зоны.



«Пришло время для вопроса номер два. Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?» — спросил Зеленский в новом видеообращении.

Вчера Зеленский озвучил свой первый вопрос: «Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?»

13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. Сами вопросы Зеленский тогда не озвучил.



Ожидается, что опрос будет проведен за пределами избирательных участков, без участия ЦИК и не за бюджетные средства. Офис президента отметил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий.