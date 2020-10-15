В Офисе президента назвали все пять вопросов из опроса Зеленского 25 октября

В Офисе президента Владимира Зеленского озвучили список вопросов, которые войдут во всеукраинский опрос 25 октября.
Перечень вопросов получило издание «НВ» от советника главы ОП Михаила Подоляка. Он уточнил, что по пятому вопросу еще продолжаются обсуждения.
Список вопросов:
Ранее такой же перечень вопросов опубликовал Telegram-канал «Крокодил».
13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. Сами вопросы Зеленский тогда не незвал. Президент решил озвучивать по одному вопросу каждый день На данный момент он озвучил первые два вопроса.
Ожидается, что опрос будет проведен за пределами избирательных участков, без участия ЦИК и не за бюджетные средства. Офис президента отметил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий.