В Офисе президента назвали все пять вопросов из опроса Зеленского 25 октября

В Офисе президента Владимира Зеленского озвучили список вопросов, которые войдут во всеукраинский опрос 25 октября.



Перечень вопросов получило издание «НВ» от советника главы ОП Михаила Подоляка. Он уточнил, что по пятому вопросу еще продолжаются обсуждения.



Список вопросов: Поддерживаетели вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? Поддерживаетели вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей? Поддерживаетели вы сокращение количества народных депутатов до 300? Поддерживаетели вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для уменьшения боли у тяжелых больных? Поддерживаетели вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности. Ранее такой же перечень вопросов опубликовал Telegram-канал «Крокодил».





13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. Сами вопросы Зеленский тогда не незвал. Президент решил озвучивать по одному вопросу каждый день На данный момент он озвучил первые два вопроса.



Ожидается, что опрос будет проведен за пределами избирательных участков, без участия ЦИК и не за бюджетные средства. Офис президента отметил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий.