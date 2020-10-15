Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Офисе президента назвали все пять вопросов из опроса Зеленского 25 октября

15 октября 2020, 13:43

В Офисе президента назвали все пять вопросов из опроса Зеленского 25 октября

В Офисе президента Владимира Зеленского озвучили список вопросов, которые войдут во всеукраинский опрос 25 октября.

Перечень вопросов получило издание «НВ» от советника главы ОП Михаила Подоляка. Он уточнил, что по пятому вопросу еще продолжаются обсуждения.

Список вопросов:

  1. Поддерживаетели вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
  2. Поддерживаетели вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
  3. Поддерживаетели вы сокращение количества народных депутатов до 300?
  4. Поддерживаетели вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для уменьшения боли у тяжелых больных?
  5. Поддерживаетели вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

Ранее такой же перечень вопросов опубликовал Telegram-канал «Крокодил».

13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. Сами вопросы Зеленский тогда не незвал. Президент решил озвучивать по одному вопросу каждый день На данный момент он озвучил первые два вопроса.

Ожидается, что опрос будет проведен за пределами избирательных участков, без участия ЦИК и не за бюджетные средства. Офис президента отметил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

ТЕГИ

Организации
Офис президента
Люди
Владимир Зеленский
Прочее
Всенародный опрос

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:22
В «ДНР» признают, что заболевших коронавирусом в реальности больше
14:30
«Это недостаточно». В «ДНР» рассказали, сколько проводят тестов на коронавирус в сутки
13:07
«ДНР» откроет пункт пропуска «Еленовка» 16 октября на въезд и выезд
11:30
«ДНР» лишила свободы жителя Донетчины на 16 лет по обвинению в «шпионаже»
10:15
«ДНР»: 153 новых случаев коронавируса и 17 смертей
09:29
«ЛНР зарегистрировала 30 новых случаев заболевания COVID-19
22:51
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
10:14
«ДНР» зарегистрировала 86 новых случаев коронавируса и 14 смертей за сутки
09:27
«ЛНР» сообщила о 18 заболевших коронавирусом за сутки
23:56
ОБСЕ уточнила о ранении подростков в Макеевке: взрыв гранаты произошел возле школы
22:16
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:31
«ДНР» разрешила выписывать из больниц пациентов с COVID-19 без проведения теста
15:01
В Горловке умер заместитель главного санитарного врача. «ДНР» причину смерти не озвучивает
11:11
На Луганщине через неподконтрольную границу заехал российский грузовик. ОБСЕ доступ не дали
10:22
«ДНР»: 110 новых случаев коронавируса и четыре смерти
все новости
16:22
В «ДНР» признают, что заболевших коронавирусом в реальности больше
15:55
В Мариуполе порезали агитационную палатку
15:08
В Луганской области — 110 новых случаев COVID-19 и одна смерть
14:54
В Донецкой области подтвердили 78-ю смерть от коронавируса
14:46
В Минздраве спрогнозировали возможную стоимость вакцины от COVID-19
14:30
«Это недостаточно». В «ДНР» рассказали, сколько проводят тестов на коронавирус в сутки
13:43
В Офисе президента назвали все пять вопросов из опроса Зеленского 25 октября
13:22
Россия выходит из консультаций с Австралией и Нидерландами по крушению «Боинга» MH17
13:07
«ДНР» откроет пункт пропуска «Еленовка» 16 октября на въезд и выезд
12:49
В офисе Зеленского заявили, что свободная экономическая зона поможет вернуть Донецк и Луганск
11:54
Кравчук рассказал, как свободная экономическая зона на Донбассе сочетается с Минскими соглашениями
11:30
«ДНР» лишила свободы жителя Донетчины на 16 лет по обвинению в «шпионаже»
11:21
Зеленский обратится к Раде с ежегодным посланием 20 октября
10:59
В Северодонецке произошел взрыв в подвале многоэтажки. Погиб мужчина
10:15
«ДНР»: 153 новых случаев коронавируса и 17 смертей
все новости
ВИДЕО
Поджог или стихийное бедствие. Почему горела Луганщина? ►
12 октября, 17:54
Тайный план Зеленского по Донбассу и причины пожаров на Луганщине ►
10 октября, 21:07
Ермак допустил видеовстречу «нормандских» советников по Донбассу на следующей неделе
08 октября, 19:34

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® / (Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция