В Луганской области показали, как идет строительство нового КПВВ в Счастье

Фото: Операція об'єднаних сил / Facebook

В Луганской области продолжается строительство пункта пропуска через линию соприкосновения в городе Счастье. Новый КПВВ планируют открыть 10 ноября.



Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



На пункте пропуска будут обустроены санитарные зоны, медицинские модули, пункты предоставления административных услуг, пункт обогрева и палатки для отдыха лиц, пересекающих КПВВ. Отмечается, что это удалось организовать при поддержке международных гуманитарных организаций.



Ожидаемая пропускная способность нового пункта въезда-выезда — 10-15 тысяч человек в сутки.

На заседании Трехсторонней контактной группы 22 июля стороны договорились об открытии двух новых КПВВ в районе Золотого и Счастья Луганской области не позднее 10 ноября 2020 года.



Украина возвела КПВВ «Золотое» еще несколько лет назад, но он не функционировал, так как «ЛНР» не открывала пропуск со совей стороны. Этим летом «ЛНР» начала строительство двух пунктов пропуска со своей стороны.



До этого в Луганской области функционировал только пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская». С 15 по 31 октября этот пункт пропуска закрыт из-за карантина.