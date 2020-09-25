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«ЛНР» показала установку модулей на КПВВ у Счастья и Золотого

25 сентября 2020, 12:34

«ЛНР» показала установку модулей на КПВВ у Счастья и Золотого

Группировка «ЛНР» начала установку служебных модулей на месте строительства контрольных пунктов въезда-выезда в районе Счастья и Золотого. Об этом сообщает «СЦКК ЛНР».

Отмечается, что строители также продолжают укладку асфальта на территории будущих КПВВ. Содействие в работе оказывает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Также указано, что проведение работ стало возможным благодаря действию дополнительных мер по усилению режима перемирия.

Накануне украинские власти показали ход строительства КПВВ «Счастье» со своей стороны линии соприкосновения. Украина возвела КПВВ «Золотое» еще несколько лет назад, но он не функционировал, так как «ЛНР» не открывала пропуск со совей стороны.

На заседании Трехсторонней контактной группы 22 июля стороны договорились об открытии двух новых КПВВ в районе Золотого и Счастья Луганской области не позднее 10 ноября 2020 года.

На данный момент в Луганской области функционирует только пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская».

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