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Генпрокурора обязали возобновить производство по делу «Роттердам+»

27 октября 2020, 21:58

Генпрокурора обязали возобновить производство по делу «Роттердам+»

Высший антикоррупционный суд решил возобновить уголовное производство по делу «Роттердам+», которое ранее закрыла Специализированная антикоррупционная прокуратура. Об этом пишет «Бабель».

Такое решение ВАКС принял на заседании во вторник, 27 октября.

Жалобу на решение САП подал Никопольский завод ферросплавов, следственная судья Оксана Олейник ее удовлетворила.

По словам руководителя общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина, решение ВАКС не подлежит апелляции, потому генпрокурор Ирина Венедиктова обязана немедленно возобновить расследование.

«Вызов в том, что после возобновления останется всего три дня на передачу дела в суд. Чтобы это произошло, Венедиктова должна не только производство возобновить, но и сразу заменить в нем процессуального руководителя. Того, который это производство незаконно закрыл», — добавил он.

Формулу «Роттердам+» НКРЭКУ начала использовать с апреля 2016 года. Она устанавливает тариф для тепловых электростанций на базе средней цены угля по импортному паритету за последний год. После этого началось повышение цен на электроэнергию — тариф в Украине был привязан к стоимости угля на товарных биржах Нидерландов.

В марте 2017 года НАБУ начало расследовать заговор при внедрении формулы «Роттердам+». В октябре 2018-го руководитель НАБУ Артем Сытник заявил, что украинцы переплатили 150 миллиардов гривен из-за необоснованного применения этой формулы. Впоследствии уровень убытков достиг почти 19 миллиардов.

В ноябре 2019 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда заочно арестовала фигуранта дела «Роттердам+», бывшего главу Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка и заместителя начальника управления НКРЭКУ Владимира Бутовского.

Ринат Ахметов проходил по делу как свидетель и даже приезжал на допрос в НАБУ.

В конце августа стало известно о решении САП закрыть дело «Роттердам+» якобы на основании экспертизы, которая не выявила убытков. НАБУ заявило, что будет обжаловать это решение, поскольку оно противоречит принципам верховенства права.

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