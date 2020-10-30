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Украинская сторона в ТКГ заявила, что «режим тишины» на Донбассе продолжается, несмотря на гибель военных

30 октября 2020, 10:42

Украинская сторона в ТКГ заявила, что «режим тишины» на Донбассе продолжается, несмотря на гибель военных

На данный момент нельзя говорить о полном срыве режима прекращения огня на Донбассе, несмотря на гибель двух украинских военных и ранении еще двух бойцов. Об этом заявил спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

«Мы не можем говорить так — это будет очень сильное преувеличение. Мы можем говорить, что есть отдельные нарушения прекращения огня, которые, к сожалению, привели к таким трагическим последствиям», — сказал Арестович в эфире телеканала «НАШ», отвечая на вопрос, означает ли такая эскалация, что режим прекращения огня официально прекращен.

В связи с эскалацией на Донбассе украинская делегация инициировала заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе. Арестович сообщил, что Россия и ОБСЕ пока не ответили на призыв провести заседание.

Гибель двух украинских военных прокомментировал командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко.

«Такая дерзость противника свидетельствует о том, что вооруженные формирования Российской Федерации направлено идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты Трехстороннего контактной группой 22 июля 2020 года. Сегодняшний обстрел доказывает, что противник не имеет целью достичь мира», — подчеркнул Кравченко.

Он также отметил, что украинские подразделения открыли огонь в ответ, «заставив российско-оккупационные войска вернуться к режиму тишины».

По данным украинской стороны, сегодня на Донбассе погибли двое военных в результате обстрела со стороны боевиков. Вчера были ранены еще двое украинских бойцов.

Режим полного прекращения огня на Донбассе действует с 27 июля. Он был инициирован на заседании Трехсторонней контактной группы.

При этом полностью обстрелы с тех пор не прекратились, но стороны отмечали, что их число значительно уменьшилось.

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