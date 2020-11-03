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«Схемы» показали элитную квартиру главы КС Тупицкого в Киеве и особняк под столицей

03 ноября 2020, 08:06

«Схемы» показали элитную квартиру главы КС Тупицкого в Киеве и особняк под столицей

Семья главы Конституционного суда Александра Тупицкого владеет несколькими объектами элитного имущества, среди которого — четырехкомнатная квартира в Киеве и большой особняк с бассейном возле столицы в городе Васильков. Этим имуществом пользуется сам Тупицкий, но оно записано на мать и тещу.

Об этом говорится в расследовании проекта «Схемы».

В мае 2013 года Тупицкого перевели в Киев и в том же году назначили в КС. Уже в сентябре его семья приобрела четырехкомнатную квартиру площадью 216,5 квадратных метров в жилом комплексе бизнес-класса «Новопечерские липки» в Киеве, а затем докупила еще два машиноместа там. Средняя стоимость квадратного метра в этом ЖК по состоянию на 2013 год — 2900 долларов, то есть квартира такой площади стоила более 600 тысяч долларов

Квартира записана на мать судьи, Галину Тупицкую. На момент покупки недвижимости ей было 73 года, и она была уже на пенсии. С 2019 года Тупицкий начал декларировать, что сам живет в этих апартаментах, которые записаны на маму.

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Кроме того, у семьи главы Конституционного суда есть особняк с бассейном под Киевом в Василькове. Дом площадью 211,4 квадратных метров и земельные участки общей площадью более 23 соток были куплены в августе 2018 года и оформлены на тещу — Ларису Колпаченко. Сам судья оформил на себя только 7,5 сотки земли в Василькове. По данным журналистов, длительное время Колпаченко работала в аптеке в Донецке.

«Схемы» сняли с воздуха земельный участок Тупицкого и тот, что записан на тещу. Оказалось, что между ними нет забора, это одна общая территория, на которой стоит большое имение и несколько дополнительных сооружений, также там есть бассейн и небольшой пруд.

По данным источников журналистов, этим имением регулярно пользуется и сам Тупицкий. В воскресенье, 1 ноября, журналисты увидели во дворе припаркованный BMW X6 белого цвета. Именно такое авто есть у жены главы КС — у Ольги Тупицкой, согласно декларации судьи.

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Глава Конституционного суда Александр Тупицкий еще до аннексии Крыма стал владельцем особняка и земли под ним в Кореизе, недалеко от Ялты. Но в 2018 году он расширил свои владения, оформив еще один участок (126 кв. м) возле дома на себя. Землю он приобрел у россиянина Владимира Рисятова по российским законам, но не указал в декларациях, что стал ее владельцем. На прошлой неделе Тупицкий объяснил, что не знал, как задекларировать участок.

Государственное бюро расследований начало уголовное производство против Тупицкого по фактам государственной измены и незаконного отчуждения земельного участка в оккупированном Крыму.

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