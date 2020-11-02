Зеленский призвал «Слугу народа» поддержать роспуск КС, чтобы не допустить «кровопролития»

Президент Владимир Зеленский призвал парламентскую фракцию «Слуги народа» поддержать его законопроект о перезагрузке Конституционного суда. По его словам, решение КС может спровоцировать кровопролитие и противостояние на улице.



Соответствующее аудиообращение главы государства было опубликовано в чате фракции и позже обнародовано в сети. Подлинность аудио подтвердила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии «РБК Украина».



«Попробуем жестко перезагрузить всю систему, так как время разговоров закончилось, закончилось время уговоров и мягкости. Нужно принять жесткие решения по Конституционному суду. Обязательно! Это даже не просьба. Никаких просьб, когда уничтожают ценности», — заявил Зеленский.



Вместе с тем Зеленский допустил, что удастся найти другой — менее конфликтный путь решения проблемы.



«Если я решу, что путь разрешения кризиса возможен только посредством предложенного закона, надо обязательно поддержать. Если мы найдем другой, менее конфликтный путь, будет другое решение», — сказал президент.



Зеленский заявил, что последние решения КСУ — «это скандальная отмена фундаментальных законов — прямой и быстрый путь к кровопролитию». «И если тот хаос, который творит Конституционный суд за деньги, мы не остановим, то получим противостояние на улице», — подчеркнул глава государства.

27 октября Конституционный суд принял решение, которым признал неконституционными ряд статей закона «О предотвращении коррупции», которые определяют полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) а также статью Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за незаконное обогащение.



На практике это, в частности, означало закрытие электронного реестра деклараций, за который отвечает НАПК.



После этого президент Зеленский экстренно созвал заседание СНБО, по итогам которого было принято решение о подаче законопроекта. Также правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру деклараций, что и было сделано.



Утром 30 октября в Раде зарегистрировали законопроект Зеленского, который предусматривает прекращение полномочий всех действующих судей Конституционного суда. Также президент предлагает признать решение КС о неконституционности некоторых положений закона «О предотвращении коррупции» ничтожным и таким, что не создает правовых последствий.



Законопроект Зеленского раскритиковали оппозиционные фракции парламента, а глава КС увидел в документе «признаки конституционного переворота».