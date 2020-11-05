У некоторых регионов в «красной зоне» заберут возможность выбирать ограничения

Министерство здравоохранения предлагает ввести новый показатель для определения ограничений в «красных зонах» карантина. Об этом на брифинге сообщил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко.



Он напомнил, что ранее ограничения в «красной зоне» совместно определяли государственная комиссия ТЭБ и ЧС, а также органы местного самоуправления.



Теперь же предлагается запретить регионам в «красной зоне» выбирать ограничения, а вместо этого применять полностью весь перечень, если показатель тестирования позитивных результатов на COVID-19 превышает 20% от всех протестированных за последние 7 дней.



В целом по Украине такой показатель составляет 19%, но, по словам Ляшко, есть регионы, где 42%.



Кроме того, Минздрав предлагает в «красных зонах» разрешить работать магазинам, но с 7:00 до 20:00 и с количеством посетителей не более одного на 20 квадратных метров.



Также предлагается в «красных зонах» разрешить работу детских садов и школ с первого по четвертый класс. Школьников пятого класса и старше предлагается отправлять на дистанционное обучение.



Напомним, «красная зона» предполагает возможность запрета: работы общественного транспорта; посещения учреждений образования; деятельности ТРЦ, кафе и ресторанов.

В Украине до конца года продолжает действовать адаптивный карантин.



За минувшие сутки, 4 ноября, в стране выявлено 9850 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии. Всего подтверждено 430 467 случаев COVID-19. Из них выздоровели 184 782 человека, а умерли 7924.



Накануне премьер Денис Шмыгаль сообщил, что пока правительство не будет вводить полный локдаун.