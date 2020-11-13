За период с 1 января 2017 до 15 сентября 2020 миссия ОБСЕ подтвердила информацию о 946 жертвах среди гражданского населения на Донбассе, из которых 161 человек погиб. Об этом сообщается в отчете миссии, посвященном жертвам среди гражданского населения.



Среди этих 946 убитых и раненых гражданских лиц было 100 детей (73 мальчиков и 27 девочек).



Согласно отчету, в 625 случаях мирные жители стали жертвами обстрелов из тяжелого вооружения или поражения огнем из стрелкового оружия и легкого вооружения: 77 погибших и 548 раненых.



Более 85% этих жертв зафиксировано в Донецкой области. При этом в четырех горячих точках с обеих сторон линии соприкосновения (три в Донецкой области и одна в Луганской области) было зарегистрировано почти 75% жертв среди гражданского населения из-за обстрелов из стрелкового оружия, легкого и тяжелого вооружения.



«Мины, невзорвавшиеся боеприпасы и другие взрывоопасные предметы стали причиной 312 жертв среди гражданского населения (81 погибший и 231 раненый) и вызвали больше смертельных случаев, чем обстрелы из стрелкового оружия, легкого и тяжелого вооружения. Мирные жители гибли или испытывали ранений от этих предметов по различных обстоятельств, в том числе во время работы в полях, во время рыбалки или прогулок вдоль берегов рек, в жилых секторах и на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ), где осуществляется пересечение линии соприкосновения», - сообщили в ОБСЕ.



При этом отмечается, что в 150 случаях мирные жители становились жертвами срабатывания мин и других взрывоопасных предметов из-за неправильного обращения с невзорвавшимися боеприпасами или другими боеприпасами или попытки разобрать их.



Также указывается на то, что за 51 день, начиная с 27 июля — даты, когда договоренность о Дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня вступила в силу — и до 15 сентября, СММ зафиксировала «заметное уменьшение количества зарегистрированных нарушений режима прекращения огня, которые оставались на относительно низком уровне». За этот период миссия ОБСЕ получила только одно сообщение о жертве среди гражданского населения в результате обстрела, которое произошло 27 июля.



Однако, как сообщили в СММ, инциденты, связанные с минами и другими взрывоопасными предметами, все еще случаются: в период между 27 июля и 15 сентября миссия подтвердила и сообщила о 8 жертв, в том числе об одном летальном случае.