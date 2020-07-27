Нарушение перемирия: волонтеры сообщили о ранении жителя Марьинки при обстреле

В Марьинке Донецкой области сегодня был ранен местный житель в результате обстрела. Об этом сообщается на странице объединения военных медиков-волонтеров MedStar.



Отмечается, что пострадавший работал у себя на огороде, когда прилетел боеприпас ВОГ. Мирный житель получил осколочное ранение левой руки.





В штабе операции Объединенных сил «Новостям Донбасса» сообщили, что на данный момент информации о ранении жителя Марьинки у них нет. Также информацию о раненом не смогли подтвердить или опровергнуть в отделе коммуникации полиции Донецкой области.



Прифронтовая Марьинка контролируется украинскими властями. Небольшой город находится рядом с подконтрольным боевикам Донецком.

На прошлой неделе Трехсторонняя контактная группа приняла дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе, который начался 27 июля. Эти меры включают конкретные пункты, которые запрещают сторонам конфликта вести боевые действия.



Стороны обязались соблюдать перемирие, но заявили, что оставляют за собой права открывать ответный огонь.



По данным украинской стороны, боевики нарушили перемирие в первый час после его наступления.