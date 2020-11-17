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Шмыгаль: Если «карантин выходного дня» не поможет, то через три недели может быть 20 тысяч заболевших в день

17 ноября 2020, 11:31

Шмыгаль: Если «карантин выходного дня» не поможет, то через три недели может быть 20 тысяч заболевших в день

Если «карантин выходного дня» не будет достаточно эффективным, то рубеж в 20 тысяч заболевших коронавирусом в день Украина может преодолеть уже через три недели.

Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что опирается на прогноз аналитиков Совета национальной безопасности и обороны.

«Если не принимать меры, то через месяц у нас закончатся койко-места, несмотря на то, что за последние месяцы мы увеличили их количество вдвое. Тогда путь будет только один — жесткий карантин до полного локдауна», — добавил премьер.

Вместе с тем он отметил, что усиленный карантин в минувшие выходные уменьшил количество социальных контактов. По данным СНБО, активность граждан в городах с населением более 100 тысяч в субботу снизилась на 19%, а в воскресенье — на 27%. Для анализа использовались данные мобильных операторов.

«Это было наибольшее достижение и наименьшее передвижение людей с весны, когда действовал жесткий карантин», — подчеркнул Шмыгаль.

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На прошлой неделе правительство постановило ввести в Украине «карантин выходного дня» с субботы 14 ноября. Он должен продлится три уик-энда и предполагает запрет работы по субботам и воскресеньям кафе и ресторанов, заведений культуры, спортзалов, непродуктовых магазинов. Так Кабмин хочет снизить распространение коронавируса.

Сегодня, 17 ноября, Верховная Рада может принять постановление об отмене усиленного карантина в выходные дни.

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