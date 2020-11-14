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«Вы знаете, кто разделяет нас». Зеленский — о блокировании работы КПВВ на Донбассе

14 ноября 2020, 22:23

«Вы знаете, кто разделяет нас». Зеленский — о блокировании работы КПВВ на Донбассе

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с блокированием КПВВ на Донбассе со стороны боевиков.

«Отдельно хочу обратиться к нашим гражданам, к нашим украинцам, которые находятся на временно оккупированной территории. Вы видите сами — Украина для вас открыта. Во всех смыслах этого слова. Вы знаете, кто блокирует КПВВ с другой стороны. Кто разделяет нас. Во всех смыслах этого слова. Уверен, вы не только это видите и знаете, но и сделаете свои выводы. Во всех смыслах этого слова», — сказал он в своем видеообращении из самоизоляции.

Зеленский заверил, что сегодня Украина делает все, чтобы «это, наконец, закончилось». «И когда я говорю "это" — я не только о КПВВ. Я об "этом", которое творится седьмой год, и иначе как "оно" это назвать нельзя. Но я точно знаю, что война закончится, и никакие КПВВ нам будут не нужны», — подчеркнул он.

Зеленский напомнил, что несколько дней назад Украина открыла со своей стороны все КПВВ в Донецкой и Луганской областях. Также на Луганщине появилось два новых КПВВ — в Счастье и Золотом.

«Мы открыли в Счастье новый сервисный центр, где люди смогут получать пенсии, соцвыплаты и всего 88 административных услуг. В этом же центре — отделение банка, почта, аптека, комната матери и ребенка. Удобно, современно, комфортно, безопасно. То есть — все те слова, которые должны возникать у наших граждан, особенно на временно оккупированных территориях, когда они слышат слово Украина», — подчеркнул он.

Накануне Германия и Франция призвали Россию повлиять на сепаратистов в вопросе открытия всех КПВВ на Донбассе.

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