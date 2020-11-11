Открытие КПВВ на Донбассе отложено: в ТКГ еще «согласовывают детали»

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе констатирует положительные признаки того, что пропуск через КПВВ на Донбассе возобновится в ближайшее время. Об этом говорится в заявлении делегации по итогу заседания ТКГ 11 ноября.



«Сторонам удалось достичь определенного продвижения в обсуждении условий разблокирования российской стороной работы КПВВ. Эти условия чисто технические», — подчеркивается в релизе.



Представители ОСБЕ призвали российскую сторону открыть КПВВ до конца этой недели.



Отмечается, что украинская сторона выполнила свои обязательства и 10 ноября открыла все КПВВ со своей стороны.



При этом постпред РФ в ТКГ Борис Грызлов обвиняет в срыве открытия КПВВ украинскую сторону, которая якобы не обеспечила санитарный контроль на пунктах пропуска.

Накануне украинская сторона объявила, что 10 ноября откроет все свои КПВВ на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, включая новые пункты пропуска «Счастье» и «Золотое». Однако группировки «ЛНР» и «ДНР» отказались открывать КПВВ со своей стороны.