Германия и Франция призвали РФ повлиять на боевиков для открытия КПВВ на Донбассе

Германия и Франция призвали Россию повлиять на боевиков на Донбассе в вопросе открытия пунктов пропуска в Золотом и Счастье. Об этом говорится в совместном заявлении МИД обеих стран.



Отмечается, что боевики не выполнили договоренности об открытии КПВВ в Золотом и Счастье Луганской области 10 ноября, несмотря на договоренности Трехсторонней контактной группы.



Также Германия и Франция призвали Россию повлиять на сепаратистов, чтобы те открыли все КПВВ в Донецкой области.



«Мы призываем Россию и сепаратистов немедленно открыть все существующие пункты на линии соприкосновения в Донецкой области. Тысячи людей, посещающих врачей, получающих пенсионные пособия или желающих повидаться со своими близкими, в настоящее время лишены возможности пересекать линию соприкосновения», — говорится в заявлении.



Германия и Франция также напомнили, что РФ является участником ТКГ и несет ответственность за реализацию договоренностей саммита «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года.

Украинская сторона объявила, что 10 ноября откроет все свои КПВВ на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, включая новые пункты пропуска «Счастье» и «Золотое». Однако группировки «ЛНР» и «ДНР» отказались открывать КПВВ со своей стороны.



Трехсторонняя контактная группа на заседании 11 ноября не смогла договориться о дате открытия КПВВ на Донбассе.



Кроме этого, глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал предложенный украинской стороной план урегулирования на Донбассе, и заявил, что Германия и Франция якобы потакают Украине в «подрыве» Минских соглашений.