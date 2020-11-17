США также призвали РФ открыть КПВВ на Донбассе

США призвали Россию открыть пункты пропуска на Донбассе и не препятствовать получению услуг мирными жителями. Об этом говорится в заявлении Посольства США в Украине.



«Мы призываем Россию следовать инициативе Украины и открыть все пункты въезда-выезда на Донбассе и позволить мирным жителям Украины получать пенсии и покупать лекарства. Россия и ее приспешники должны прекратить препятствовать прогрессу на пути к миру за счет мирных жителей», — отмечается в заявлении.

Ранее Германия и Франция призвали Россию повлиять на боевиков на Донбассе в вопросе открытия пунктов пропуска в Золотом и Счастье.



Штаб ООС решил возобновить пропуск через линию соприкосновения с 10 ноября, однако боевики «ДНР/ЛНР» отказались открывать КПВВ со своей стороны.



На новом КПВВ, расположенном вблизи Счастья в Луганской области, жители неподконтрольных территорий смогут получать социальные выплаты.