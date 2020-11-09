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На новом КПВВ в Счастье пенсионеры из ОРДЛО смогут получать выплаты

09 ноября 2020, 12:07

На новом КПВВ в Счастье пенсионеры из ОРДЛО смогут получать выплаты

С 10 ноября в Луганской области украинское правительство планирует открыть два контрольных пункта пропуска – «Золотое» и «Счастье». При этом группировка «ЛНР» не будет открывать со своей стороны новые КПВВ 10 ноября. 

Как сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, на КПВВ «Счастье» жители отдельных районов Донбасса смогут получать социальные выплаты – там построен сервисный хаб, в составе которого, среди прочего, будет работать отделение «Ощадбанка» и установлены банкоматы. По информации «Ощадбанка», отделения и банкоматы готовы к работе.

Кроме этого сообщается, что на КПВВ в Счастье сформирован необходимый резерв наличных денег, учитывая возможный повышенный спрос. Банкоматы работают круглосуточно, отделение банка – понедельник-пятница с 7:30 до 15:30; суббота-воскресенье с 8:00 до 13:00.

Предполагается, что ежедневно отделение сможет обслуживать до 2 тысяч клиентов.

«Теперь люди смогут решить все вопросы, связанные с выплатами, оформить карточку, а также снять свои деньги в банкоматах, не тратя лишнего времени на дорогу», – отмечают в министерстве.

По данным министерства, на территории в ОРДЛО проживают 272 тысяч украинцев, которые получают пенсию согласно украинскому законодательству.

Кроме банка, в составе сервисного хаба также будут работать ЦНАП (центр предоставления административных услуг), пункт бесплатной правовой помощи, медицинский пункт, комната матери и ребенка и другие важные сервисы.

Открытие двух КПВВ на Луганщине – результат договоренностей в рамках «нормандского формата», детали которых согласовывали в Трехсторонней контактной группе.

«В течение года сервисные хабы по такой модели будут построены на всех КПВВ в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. Это сделает административные услуги и другие сервисы более удобными и доступными для жителей временно оккупированных Луганщины, Донетчины и Крыма, которые оказались в заложниках у российских оккупационных администраций», - резюмировали в министерстве.

И украинская сторона, и «ЛНР» с конца лета вели строительство новых пунктов пропуска.

Инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта, но транспортным будет лишь КПВВ «Золотое». Данный КПВВ с украинской стороны был построен еще несколько лет назад, но из-за отсутствия договоренностей пропуск через него не осуществлялся.

Штаб операции Объединенных сил заявил, что 10 ноября все украинские контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе возобновят пропуск людей и автомобилей.

На КПВВ «Станице Луганская» пропуск людей был ограничен до 15 ноября. По решению командующего Операции объединенных сил в порядке исключения могут пропустить тех, у кого есть веские причины, подтвержденные документами: необходимость воссоединения семьи или похороны близких людей, а также заболевание и необходимость лечения на подконтрольной территории Украины.

Жители временно неподконтрольных Украине районов могут вернуться домой через КПВВ «Станица Луганская», если у них есть соответствующая прописка.

Открытие двух контрольных пунктов въезда-выезда в Луганской области «Золотое» и «Счастье» запланировано на 10 ноября. Договоренность об этом была достигнута в Трехсторонний контактной группе на заседании 28 октября.

В «Л-ДНР» пока не сообщают, как будут работать КПВВ, подконтрольные группировкам. Ранее были установлены такие правила: для выезда из отдельных районов Донетчины необходимо иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории.

При въезде на подконтрольную «ДНР» территорию, нужно заполнить бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования».

Желающие могут сдать платный экспресс-тест на COVID-19 при прохождении КПВВ «Еленовка».

В случае отрицательного результата необходимо дать согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту проживания или пребывания. Если тест окажется положительным, человек направляется в стационарное отделение больницы для проведения дальнейшего обследования.

Люди, которые направляются на подконтрольную Украине территорию должны иметь приложение «Дій вдома», чтобы отправиться на двухнедельную самоизоляцию. При предоставлении ПЦР-теста с негативным результатом самоизоляцию можно прекратить.

Подконтрольный «ДНР» пункт пропуска «Еленовка» работает только два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Он связан дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое».

На практике за день успевают проехать или пройти только несколько сотен человек, люди больше месяца ожидают разрешения для въезда в Донецк.

Такие ограничения в «ДНР» объясняют мерами по недопущению распространения коронавируса. При этом многие местные жители ездят на подконтрольную Украине территорию и обратно транзитом через Россию, не соблюдая при этом карантинных ограничений. Однако такой вариант требует больше времени и денег.

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