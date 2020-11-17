МИД: РФ не прилагает и минимальных усилий для возобновления работы КПВВ на Донбассе

Реакция МИД России на франко-германское заявление об урегулировании на Донбассе является неудачной попыткой оправдать дальнейшую агрессию против Украины, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.



Как отмечают в украинском МИД, оценка внешнеполитическими ведомствами Германии и Франции усилий, которые прилагает Украина, «вызвала в МИД РФ шквал эмоций, необоснованной критики и манипулятивных обвинений».



«Они не соответствуют действительности и являются неудачной попыткой оправдать дальнейшую агрессивную политику РФ в отношении Украины и нежелание российской стороны сделать по крайней мере минимальные шаги для облегчения гуманитарной ситуации, содействия беспрепятственному осуществлению контактов между гражданами Украины с обеих сторон линии разграничения», — говорится в заявлении.



МИД Украины также категорически отверг озвученные МИД РФ обвинения относительно попыток украинской стороны «дезавуировать Минские договоренности».

На прошлой неделе Германия и Франция призвали Россию повлиять на сепаратистов в вопросе открытия пунктов пропуска на Донбассе 10 ноября, который был сорван. Также отмечалось, что что Украина создала условия для улучшения ситуации на КПВВ до наступления зимы и для облегчения положения людей на Донбассе.



В свою очередь, официальная представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что между Киевом и группировкой «ЛНР» была достигнута договоренность о пропуске через КПВВ «Счастье» исключительно автотранспорта, однако украинская сторона открыла пункт пропуска как пешеходный. По ее словам, у боевиков «ЛНР» технической готовности к такому формату работы КПВВ не было.



Захарова также заявила, что «Берлину и Парижу хорошо известно», что КПВВ не начал работу якобы по вине украинской стороны.



11 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе передала российской стороне и ОБСЕ свои предложения по решению технических вопросов работы КПВВ «Счастье» и «Золотое» .