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ОБСЕ зафиксировала более 2500 нарушений с начала перемирия на Донбассе

24 ноября 2020, 08:14

ОБСЕ зафиксировала более 2500 нарушений с начала перемирия на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в общей сложности 2 515 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях с 27 июля, когда в регионе начали действовать дополнительные меры по соблюдению перемирия. Об этом говорится в отчете миссии.

Уточняется, что речь идет о  991 взрыве, 75 пролетевших боеприпасах, 33 вспышках дульного пламени и 27 осветительных ракетах, а также о 1 389 очередях и выстрелах.

За минувшие сутки, по данным штаба операции Объединенных сил, пророссийские боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. Уточняется, что вчера никто из украинских военных не пострадал.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» о новых обстрелах не сообщали.

Отметим, что в ОБСЕ за нарушение считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции учитывают как один факт нарушения.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.

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