ОБСЕ зафиксировала более 2500 нарушений с начала перемирия на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в общей сложности 2 515 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях с 27 июля, когда в регионе начали действовать дополнительные меры по соблюдению перемирия. Об этом говорится в отчете миссии.



Уточняется, что речь идет о 991 взрыве, 75 пролетевших боеприпасах, 33 вспышках дульного пламени и 27 осветительных ракетах, а также о 1 389 очередях и выстрелах.



За минувшие сутки, по данным штаба операции Объединенных сил, пророссийские боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. Уточняется, что вчера никто из украинских военных не пострадал.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» о новых обстрелах не сообщали.



Отметим, что в ОБСЕ за нарушение считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции учитывают как один факт нарушения.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.