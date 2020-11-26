В Донецкой области будут судить четырех полицейских за торговлю наркотиками и боеприпасами

В Донецкой области будут судить четырех сотрудников Управления патрульной полиции по обвинению в сбыте наркотиков и боеприпасов, похищении людей и вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Как установило следствие, в течение апреля-июля 2020 года правоохранители сбывали психотропные вещества, боевые припасы и применяли насилие к лицам, которые занимались изготовлением и сбытом амфетамина, противоправно лишали их свободы.



Также эти полицейские незаконно проникали в объекты частной собственности, изымали наркотики с целью их дальнейшего сбыта и требовали деньги за непривлечение к уголовной ответственности.



Обвинительный акт уже направлен в суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре. Правоохранителям грозит до 12 лет лишения свободы.

Эти полицейские были задержаны 9 июля.



После этого правоохранители провели обыски в служебных кабинетах руководства управления патрульной полиции Донецкой области. В кабинете начальника патрульной полиции области Михаила Вершинина следователи ГБР обнаружили и изъяли боеприпасы, которые, по версии следствия, там хранились незаконно.



Вершинин был отстранен от должности. Также ему грозит тюремный срок, если его вина будет доказана в суде.