Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине будет введен, но точной даты пока нет.



«Локдаун в Украине точно будет. Сейчас один вопрос когда — в декабре или со 2 января. Идет дискуссия со специалистами по этому вопросу», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».



Данилов отметил, что вчера у президента Владимира Зеленского прошло больше совещание по этому вопросу. Также он подчеркнул, что ситуацией с коронавирусом должны активно заниматься местные власти.



«Есть регионы, где сегодня ситуация непростая — Киев, Днепр, Одесса и другие, а есть территории, где замедлено распространение эпидемии. Сегодня у нас уже выбраны новые органы самоуправления, в СНБО идет мониторинг того, что происходит в местных советах, и мы очень удивлены, чем они занимаются. Они делают все что угодно, кроме выяснения ситуации, что происходит с коронавирусом на их территориях. Все мэры, депутаты местных советов должны быть привлечены к этому процессу, — это наша общая задача», — сказал он.

Разговоры об ужесточении карантина в Украине ведутся уже несколько недель, но окончательное решение до сих пор не принято.



Сейчас по всей Украине продолжают действовать ограничения «оранжевой зоны» карантина.



С 14 по 30 ноября в стране действовал карантин выходного дня. Минздрав не будет продолжать его действие.



Правительство подготовило программу поддержки для бизнеса и наемных сотрудников во время локдауна. Работники и предприниматели смогут получить единоразовую выплату в размере 8000 гривен. Ожидается, что за программу проголосует Верховная Рада на этой неделе.