Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В СНБО сообщили, что локдаун точно будет, но даты пока нет

01 декабря 2020, 15:09

В СНБО сообщили, что локдаун точно будет, но даты пока нет

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине будет введен, но точной даты пока нет.

«Локдаун в Украине точно будет. Сейчас один вопрос когда — в декабре или со 2 января. Идет дискуссия со специалистами по этому вопросу», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Данилов отметил, что вчера у президента Владимира Зеленского прошло больше совещание по этому вопросу. Также он подчеркнул, что ситуацией с коронавирусом должны активно заниматься местные власти.

«Есть регионы, где сегодня ситуация непростая — Киев, Днепр, Одесса и другие, а есть территории, где замедлено распространение эпидемии. Сегодня у нас уже выбраны новые органы самоуправления, в СНБО идет мониторинг того, что происходит в местных советах, и мы очень удивлены, чем они занимаются. Они делают все что угодно, кроме выяснения ситуации, что происходит с коронавирусом на их территориях. Все мэры, депутаты местных советов должны быть привлечены к этому процессу, — это наша общая задача», — сказал он.

Разговоры об ужесточении карантина в Украине ведутся уже несколько недель, но окончательное решение до сих пор не принято.

Сейчас по всей Украине продолжают действовать ограничения «оранжевой зоны» карантина. 

С 14 по 30 ноября в стране действовал карантин выходного дня. Минздрав не будет продолжать его действие.

Правительство подготовило программу поддержки для бизнеса и наемных сотрудников во время локдауна. Работники и предприниматели смогут получить единоразовую выплату в размере 8000 гривен. Ожидается, что за программу проголосует Верховная Рада на этой неделе.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Организации
Снбо
Прочее
Карантин коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:08
«ДНР»: Почти 180 новых случаев COVID-19 и 13 смертей
09:24
В Донецке обещают массовые гуляния на Новый год, несмотря на коронавирус
08:50
В «ЛНР» заявили о новой смерти из-за коронавируса
08:13
«ДНР» будет штрафовать автовладельцев из-за отсутствия своей «страховки»
21:48
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 ноября
09:00
Дайджест НД: iPhone вмешался в выборы, перемирие под угрозой, ограничения на КПВВ ►
22:41
Главные новости Донбасса за неделю
14:03
ОБСЕ зафиксировала движение грузовых поездов через неподконтрольный участок границы
10:00
«ДНР»: Из-за коронавируса умерли уже более 1 тысячи человек
09:26
«ЛНР» за сутки зарегистрировала две смерти и восемь новых пациентов с COVID-19
21:45
У Зеленского готовят план «Б» по Донбассу. «Л-ДНР» собирают «резервистов» ►
14:11
Беспилотник ОБСЕ обстреляли вблизи Петровского
все новости
15:09
В СНБО сообщили, что локдаун точно будет, но даты пока нет
15:05
В ВСУ за сутки — 137 новых случаев COVID-19
14:02
В Мининфраструктуры не исключают ограничений в работе транспорта
13:45
Рада на год отсрочила обязательные кассовые аппараты для ФЛП
13:32
На Донетчине осудили члена УИК за подделку избирательной документации
13:05
Рада предварительно поддержала закон об отпуске для отцов при рождении ребенка
13:00
Жителя Донецкой области приговорили к трем годам тюрьмы за торговлю оружием
12:05
Трех боевиков «ДНР» объявили в международный розыск
11:37
Проект бюджета предусматривает 2,6 млрд грн на вакцинацию от COVID-19. Минздрав просил 15 млрд
11:33
Украина воспользуется опытом Хорватии в разминировании оккупированных территорий
10:44
В Украине вырос прожиточный минимум с сегодняшнего дня
10:38
В Донецкой области 360 новых больных COVID-19 и 14 умерших
все новости
ВИДЕО
Дайджест НД: iPhone вмешался в выборы, перемирие под угрозой, ограничения на КПВВ ►
30 ноября, 09:00
У Зеленского готовят план «Б» по Донбассу. «Л-ДНР» собирают «резервистов» ►
28 ноября, 21:45
Дайджест НД: Угрозы за украинские песни в Донецке и снятие ареста с Януковича ►
23 ноября, 10:31

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция