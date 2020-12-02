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Кабмин отказался от карантина выходного дня

02 декабря 2020, 13:42

Кабмин отказался от карантина выходного дня

Кабинет министров не стал продлевать действие карантина выходного дня. Теперь в выходные, как и в будние дни, будут действовать ограничения «оранжевой» зоны на территории всей Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Вместе с тем премьер отметил, что жесткий карантин на выходных имел позитивный эффект. «На конец карантина выходного дня, 30 ноября, за предыдущую неделю мы получили на 6 тысяч случаев заболевания меньше, чем прогнозировалось», — заявил он.

По словам Шмыгаля, карантин выходного дня также помог стабилизировать ситуацию в больницах.

Премьер также сообщил, что Кабмином еще нарабатывается «наиболее сбалансированное решение» относительно усиления карантинных ограничений. О введении новых ограничений правительство сообщит минимум за 7 дней, как это предусмотрено законом.

Карантин выходного дня действовал в Украиане три уик-энда с 14 по 30 ноября.

Правительство подготовило программу поддержки для бизнеса и наемных сотрудников во время локдауна. Работники и предприниматели смогут получить единоразовую выплату в размере 8000 гривен. Ожидается, что за программу проголосует Верховная Рада на этой неделе.

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