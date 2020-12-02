Кабинет министров не стал продлевать действие карантина выходного дня. Теперь в выходные, как и в будние дни, будут действовать ограничения «оранжевой» зоны на территории всей Украины.



Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.



Вместе с тем премьер отметил, что жесткий карантин на выходных имел позитивный эффект. «На конец карантина выходного дня, 30 ноября, за предыдущую неделю мы получили на 6 тысяч случаев заболевания меньше, чем прогнозировалось», — заявил он.



По словам Шмыгаля, карантин выходного дня также помог стабилизировать ситуацию в больницах.



Премьер также сообщил, что Кабмином еще нарабатывается «наиболее сбалансированное решение» относительно усиления карантинных ограничений. О введении новых ограничений правительство сообщит минимум за 7 дней, как это предусмотрено законом.

Карантин выходного дня действовал в Украиане три уик-энда с 14 по 30 ноября.



Правительство подготовило программу поддержки для бизнеса и наемных сотрудников во время локдауна. Работники и предприниматели смогут получить единоразовую выплату в размере 8000 гривен. Ожидается, что за программу проголосует Верховная Рада на этой неделе.