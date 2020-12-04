Минздрав попросит ввести жесткий карантин в Украине в начале января

Министерство здравоохранения не видит оснований вводить локдаун в Украине до конца декабря, но попросит правительство ужесточить карантин на три недели в начале января. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



«Мы будем предлагать правительству Украины плановый жесткий карантин с первых чисел января. Считаем, что продолжительность такого карантина, чтобы достичь максимального эффекта, должна быть в течение трех недель», — сказал Степанов во время брифинга в пятницу.



По словам министра, это поможет подготовиться к сезонному росту заболеваемости гриппом и разгрузить медицинскую систему в условиях пандемии коронавируса.



Также Степанов подчеркнул, что карантин выходного дня дал позитивный эффект остановки динамики роста заболеваемости коронавирусом, хоть и не показал максимальный результат.



«Давайте согласимся, что мы придерживались всех карантинных ограничений и правил, которые были установлены в выходные дни, очень-очень медленно», — добавил он.



В качестве доказательства эффективности карантина выходного дня он привел текущие показатели: «Сегодня у нас почти на тысячу заболевших, чем было в прошлую пятницу».

Карантин выходного дня действовал в Украиане три уик-энда с 14 по 30 ноября. Правительство отказалось его продлить.



Сейчас по всей Украине продолжают действовать ограничения «оранжевой зоны» карантина.



За минувшие сутки в Украине выявлен 15131 новый случай заболевания коронавирусом. Всего в стране зарегистрирован 787 891 заболевший коронавирусом. Из них 397 809 человек выздоровели, а 13195 умерли.