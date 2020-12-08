В Киеве оценили реализацию парижских договоренностей по Донбассу

Договоренности, достигнутые год назад в Париже лидерами нормандской четверки, выполнены наполовину, а необходимости в альтернативных процессах урегулирования на Донбассе нет.



Об этом в комментарии УНН рассказал советник украинской делегации в ТКГ по информационной политике Алексей Арестович.



«План, в который никто не верил, эти парижские договоренности, сработали. Они сработали примерно 50 на 50. Но это беспрецедентный случай во время международных вооруженных конфликтов такого рода. И даже многие страны, которые уже имели дело с такими вещами, говорят нам что они наблюдают достаточно беспрецедентные вещи», — сказал Арестович.



По его словам, одним из достижений является и сам факт «реабилитации» нормандского формата после прихода в Украину новой власти.



«Самым большим достижением является, с моей точки зрения, возвращение пленных и то, что погибает в десять раз меньше наших военных, есть четыре месяца относительной, но тишины», — отметил собеседник УНН.



Также он отметил, что президент РФ Владимир Путин - это «главный поставщик хаоса на международной арене», но он известен тем, что в последний момент «спасает» ситуацию.



«Этот сигнал, он дал во время разговора с Меркель, согласно заявлению ТАСС — это и есть основание для того, что мы можем говорить, что год с момента парижских договоренностей мы встречаем со сдержанным оптимизмом. А дальше, посмотрим, что будет на практике. Посмотрим, будут ли политические советники советоваться между собой», — утверждает представитель украинской делеации.

9 декабря исполняется год с момента встречи лидеров стран Нормандского формата в Париже.



Тогда стороны утвердили коммюнике, в котором были обозначены дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Донбассе. Значительная часть заданий не была выполнена до сих пор. Украина и Россия обвиняют в этом друг друга.



Киев настаивает на проведении новой встречи лидеров «нормандской четверки» до конца года, чтобы определить дальнейший план действий.



Ранее, 7 декабря, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Донбассе.