«ЛНР» продолжает строительные работы на КПВВ «Счастье» и «Золотое»

Группировка «ЛНР» продолжает строительство на своих КПВВ «Счастье» и «Золотое» в Луганской области. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.



«В Луганской области на блокпосте вооруженных формирований в 3 км к юговостоку от моста в Счастье наблюдатели видели, как 7 рабочих устанавливали ограждения приблизительно в 20 метрах к югу от блокпоста на восточной стороне дороги, а еще 7 рабочих при помощи трактора пробивали отверстия в земле и копали рвы на западной стороне дороги», — сказано в отчете.



Также 20 декабря рядом с блокпостом «ЛНР» в районе Золотого наблюдатели видели 5 неподвижных единиц строительной техники и оборудования.

10 ноября в группировке «ЛНР» заявили о завершении строительства со своей стороны контрольных пунктов въезда-выезда через линию соприкосновения в районе Счастья и Золотого.



Ожидалось, что открытие двух новых КПВВ произойдет 10 ноября, но сепаратисты заблокировали пропуск со своей стороны. Россия и «ЛНР» объясняли блокирование тем, что не были согласованы детали передвижения людей в «серой зоне», в частности, движение автобуса.



На сегодня на Донбассе работают 2 из 7 КПВВ — «Станица Луганская» и «Новотроицкое». При этом пропуск через «Новотроицкое» боевики осуществляют только дважды в неделю.