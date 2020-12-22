Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ЛНР» продолжает строительные работы на КПВВ «Счастье» и «Золотое»

22 декабря 2020, 13:17

«ЛНР» продолжает строительные работы на КПВВ «Счастье» и «Золотое»

Группировка «ЛНР» продолжает строительство на своих КПВВ «Счастье» и «Золотое» в Луганской области. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

«В Луганской области на блокпосте вооруженных формирований в 3 км к юговостоку от моста в Счастье наблюдатели видели, как 7 рабочих устанавливали ограждения приблизительно в 20 метрах к югу от блокпоста на восточной стороне дороги, а еще 7 рабочих при помощи трактора пробивали отверстия в земле и копали рвы на западной стороне дороги», — сказано в отчете.

Также 20 декабря рядом с блокпостом «ЛНР» в районе Золотого наблюдатели видели 5 неподвижных единиц строительной техники и оборудования.

10 ноября в группировке «ЛНР» заявили о завершении строительства со своей стороны контрольных пунктов въезда-выезда через линию соприкосновения в районе Счастья и Золотого.

Ожидалось, что открытие двух новых КПВВ произойдет 10 ноября, но сепаратисты заблокировали пропуск со своей стороны. Россия и «ЛНР» объясняли блокирование тем, что не были согласованы детали передвижения людей в «серой зоне», в частности, движение автобуса.

На сегодня на Донбассе работают 2 из 7 КПВВ — «Станица Луганская» и «Новотроицкое». При этом пропуск через «Новотроицкое» боевики осуществляют только дважды в неделю.

ТЕГИ

Прочее
КПВВ Золотое Ситуация на КПВВ КПВВ Счастье

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:36
В ОРДО — 15 новых смертей от COVID-19 и 181 новых заболевших
13:17
«ЛНР» продолжает строительные работы на КПВВ «Счастье» и «Золотое»
12:03
«ДНР» отменила комендантский час на новогодние праздники и разрешила детские утренники
11:14
В «ДНР» пообещали задерживать людей с украинскими паспортами во время новогодних праздников
10:47
Пушилин заявил о планах вхождения Донецка в состав России. Но это нарушает Минские соглашения
09:13
Коронавирус в Донецкой области: еще 9 смертей и 247 заболевших
08:55
В «ДНР» поручили обеспечить явку всех «военных резервистов»
22:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 декабря
13:45
Не получается пересечь КПВВ, чтобы забрать паспорт: в Миграционной службе ответили, что делать в такой ситуации
11:38
Дайджест НД: «Прямая линия» Пушилина, вакцина от коронавируса для «Л-ДНР» ►
21:36
Главные новости Донбасса за неделю
11:11
«ДНР»: 110 человек заболели, 14 — умерли от COVID-19
все новости
13:36
В ОРДО — 15 новых смертей от COVID-19 и 181 новых заболевших
13:17
«ЛНР» продолжает строительные работы на КПВВ «Счастье» и «Золотое»
12:03
«ДНР» отменила комендантский час на новогодние праздники и разрешила детские утренники
11:45
Резников рассказал, как Украина будет вакцинировать жителей ОРДЛО от коронавируса
11:14
В «ДНР» пообещали задерживать людей с украинскими паспортами во время новогодних праздников
10:53
В рядах ВСУ — 113 новых случаев COVID-19
10:47
Пушилин заявил о планах вхождения Донецка в состав России. Но это нарушает Минские соглашения
10:15
Юлия Свириденко сменила Ковалив на должности замглавы Офиса президента
09:42
«ЛНР» заявила о двух смертях от коронавируса
09:23
В Госдуме призвали включить «Л-ДНР» в состав Ростовской области
09:13
Коронавирус в Донецкой области: еще 9 смертей и 247 заболевших
08:55
В «ДНР» поручили обеспечить явку всех «военных резервистов»
все новости
ВИДЕО
Дайджест НД: «Прямая линия» Пушилина, вакцина от коронавируса для «Л-ДНР» ►
21 декабря, 11:38
Русский Донбасс «ДНР». Кого ждет Гаагский трибунал? ►
19 декабря, 21:05
Пожары на Луганщине. Не все погорельцы получили компенсации ►
16 декабря, 18:02

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция