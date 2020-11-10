«ЛНР» заявила о завершении строительства КПВВ у Счастья и Золотого. Но сегодня она их не открыла

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Группировка «ЛНР» завершила строительство со своей стороны контрольных пунктов въезда-выезда через линию соприкосновения в районе Счастья и Золотого. Об этом сообщает «СЦКК ЛНР».

Строительства новых пунктов пропуска начались летом после того, как их открытие согласовала Трехсторонняя контактная группа (Украина, Россия, ОБСЕ). Ожидалось, что открытие КПВВ «Счастье» и «Золотое» произойдет 10 ноября, но этого не произошло.



Украинская сторона сегодня открыла КПВВ со своей стороны, но «ЛНР» еще вчера заявила, что открывать пункты пропуска в районе Счастья и Золотого сегодня не будет из-за того, что не были согласованы условия передвижения людей.



В итоге вопрос работы КПВВ рассматривался на сегодняшнем заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы. Украинская сторона готова до завтрашнего заседания руководителей ТКГ рассмотреть предложения российской стороны, чтобы работа КПВВ «Счастье» и «Золотое» была разблокирована.