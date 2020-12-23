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Захваченный «ЛНР» военный был возвращен Украине

23 декабря 2020, 14:29

Захваченный «ЛНР» военный был возвращен Украине

Группировка «ЛНР» вернула украинского военнослужащего, сержанта Александра Пупко. Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.

Также было опубликована фотография, на котором сержант идет в компании других военнослужащих. 



О том, что Пупко попал на подконтрольную боевикам территорию стало известно 21 декабря. Украинская сторона заявила, что обстоятелства происшестивия выясняются.

В «ЛНР» рассказали, что Пупко якобы пришел на их позиции в состоянии наркотического опьянения. В ответ в штабе ООС заявили, что боевики пытаются использовать факт задержания украинского военного для дискредитации Вооруженных сил Украины.

Похожий инцидент произошед на прошлой неделе, но тогда украинский военный погиб. 17 декабря боевики «ЛНР» передали украинской стороне тело военнослужащего. Они утверждали, что военный пришел к их позициям в состоянии опьянения и скончался от интоксикации. 

Украинская сторона в сообщении о гибели военного обнародовала такую же версию, но позже  отредактировала текст, убрав упоминание об алкоголе и наркотиках. Советник по информационной политике делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович заявил, что допустил «техническую ошибку», опубликовав версию другой стороны.

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