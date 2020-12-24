На Донетчине за год из-за обстрелов погибли 26 военных и двое мирных жителей

За этот год в результате обстрелов боевиков в Донецкой области погибли 28 человек. Об этом на заседании коллегии ДонОГА сообщил начальник Главного управления полиции области Николай Семенишин.



Он уточнил, что среди погибших 26 человек — это военнослужащие, а двое — гражданские лица.



Было ранено 239 человек, из которых 231 — военнослужащий и 8 — гражданские лица.



Кроме того, обстрелами в этом году повреждено 25 объектов, из них 17 — частные дома, а 3 — нежилые сооружения.



Всего в 2020 году было зафиксировано 1638 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.

С 27 июля на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.