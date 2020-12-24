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На Донетчине за год из-за обстрелов погибли 26 военных и двое мирных жителей

24 декабря 2020, 13:29

На Донетчине за год из-за обстрелов погибли 26 военных и двое мирных жителей

За этот год в результате обстрелов боевиков в Донецкой области погибли 28 человек. Об этом на заседании коллегии ДонОГА сообщил начальник Главного управления полиции области Николай Семенишин.

Он уточнил, что среди погибших 26 человек — это военнослужащие, а двое — гражданские лица.

Было ранено 239 человек, из которых 231 — военнослужащий и 8 — гражданские лица.

Кроме того, обстрелами в этом году повреждено 25 объектов, из них 17 — частные дома, а 3 — нежилые сооружения.

Всего в 2020 году было зафиксировано 1638 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.

С 27 июля на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.

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