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Боевики подтверждают удержание 254 украинцев

28 декабря 2020, 23:19

Боевики подтверждают удержание 254 украинцев

Незаконные вооруженные формирования подтверждают удержание 254 украинских граждан в плену. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в Службе безопасности.

Большинство из них — гражданские лица (212 человек). Кроме этого, в плену находятся 38 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов и 4 участника добровольческих батальонов.

Последний обмен удерживаемыми лицами состоялся 16 апреля 2020 года. Украинская сторона вернула 20 своих граждан в обмен на 14 лиц, которых запрашивали боевики.

11 декабря Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщала, что в плену на территории ОРДЛО находится 241 украинец.

Накануне в украинской делегации в ТКГ заявили, что РФ блокирует процесс обмена пленными и не подает свои списки. 

28 ноября российское агентство РБК со ссылкой на источники сообщило, что обмен пленными на Донбассе в этом году не состоится.

Тогда Арестович заявлял, что опубликованная в российских СМИ новость о срыве обмена пленными является «информационным сопровождением со стороны России» и «шантажом», а шансы на обмен и встречу лидеров Нормандского формата до Нового года есть.

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