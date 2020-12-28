Боевики подтверждают удержание 254 украинцев

Незаконные вооруженные формирования подтверждают удержание 254 украинских граждан в плену. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в Службе безопасности.



Большинство из них — гражданские лица (212 человек). Кроме этого, в плену находятся 38 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов и 4 участника добровольческих батальонов.

Последний обмен удерживаемыми лицами состоялся 16 апреля 2020 года. Украинская сторона вернула 20 своих граждан в обмен на 14 лиц, которых запрашивали боевики.



11 декабря Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщала, что в плену на территории ОРДЛО находится 241 украинец.



Накануне в украинской делегации в ТКГ заявили, что РФ блокирует процесс обмена пленными и не подает свои списки.



28 ноября российское агентство РБК со ссылкой на источники сообщило, что обмен пленными на Донбассе в этом году не состоится.



Тогда Арестович заявлял, что опубликованная в российских СМИ новость о срыве обмена пленными является «информационным сопровождением со стороны России» и «шантажом», а шансы на обмен и встречу лидеров Нормандского формата до Нового года есть.