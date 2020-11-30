В украинской делегации ТКГ допускают обмен пленными, несмотря на заявления россиян

Советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович заявил, что опубликованная в российских СМИ новость о срыве обмена пленными является «информационным сопровождением со стороны России» и «шантажом». Он уверен, что шансы на обмен и встречу лидеров Нормандского формата до Нового года есть.



«Они нас шантажируют. Это информационное обеспечение процессов, которые они проводят. Процессы эти выглядят в настоящее время так, что они поняли опасность, которую несет в себе приход [будущего президента США Джозефа] Байдена и его администрации в Соединенных Штатах, и хотят сбить Минский и Нормандский форматы, для того, чтобы выйти напрямую на переговоры [с США], мне кажется», — сказал Арестович в комментарии УНН.



Он напомнил, что кандидатами на ключевые посты в области безопасности в будущей администрации президента США являются люди, которые «говорят о санкциях, которые должны уже не сдерживать, а калечить».

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По словам Арестовича, позиция украинской стороны заключается в том, чтобы встретиться на высшем уровне в Нормандском формате и «вынудить Путина к конкретизации».

По мнению советника украинской делегации в ТКГ, именно президент России должен сказать, собирается ли выполнять договоренности, которые были достигнуты год назад в Париже. С другой стороны, российская сторона не хочет этого, хочет «вести переговоры на верхнем этаже, с Соединенными Штатами».



«Для этого делаются и демарши на переговорах, и соответствующее информационное обеспечение, в том числе по очень чувствительным вопросам — обмену пленными, чтобы обвинить Президента Зеленского и его команду, вообще Украину, в том, что мы пренебрегаем жизнью пленных далее… Могу сказать, что будет — будет наращиваться обвинения нас, и линия будет такова, что мы дезавуировали Минский формат, мы "негадяи и сволочи" и т. д. К этому надо быть готовыми», — подчеркнул Арестович.



На вопрос о том, можно ли сейчас говорить о полноценном срыве нормандской встречи и обмена удерживаемыми лицами, он отметил, что надежда на определенный конструктив все же остается.



«Еще нет. Это [информация о срыве] — шантаж и манипуляция. Россия всегда делает сценарно, смотрит на несколько сценариев сразу. И не исключено, что, например, в последний момент, за два часа до 9 декабря, выйдет Путин и выступит "спасителем отечества", который всех обменяет, обо всем договорится, скажет, что "все хорошо, не переживайте, я все решил"», — полагает он.



28 ноября, российское издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что обмен пленными на Донбассе в этом году не состояться. Российская сторона обвиняет Украину в том, что якобы она тормозит новый обмен.