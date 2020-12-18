В ТКГ заявили, что Россия до сих пор не подала свой список на обмен

Российская сторона в Трехсторонней контактной группе блокирует процесс обмена пленными и не подает свои списки. ОБ этом заявил представитель ОРДО в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в эфире канала «Украина 24».



«Мы четыре раза подавали списки на всех, там больше 200 человек, 11 это те, которые находятся в тяжелом физическом состоянии. Россия ни разу за те полгода, что я в ТКГ, не подала никаких списков, она блокирует эти процессы сначала требованием отмены постановления Рады о местных выборах, сейчас она уже хочет постановление Рады, которое якобы должно утвердить некий мирный план, предложенный ОРДЛО. Это говорит о том, что не будет обмена, пока мы процессуально не очистим 9 человек, которых мы ранее им отдали, хотя это не взаимосвязанные вещи», — сказал он.



Гармаш назвал единственное условие, при котором возможен обмен.



«По настроению России я не вижу возможности прогресса в обмене. Но есть одна слабая, но существенная надежда: если все-таки до конца года состоится встреча в Нормандском формате на уровне внешнеполитических советников, то, скорее всего, нужен будет позитивный итог, и тогда возможен обмен как минимум этих 11 человек», — сказал он.

Источник РБК утверждает, что обмена удерживаемыми лицами между группировками «Л-ДНР» и украинской стороной до Нового года не произойдет.



По словам вице-премьер-министра Алексея Резникова, надежда на обмен до конца года призрачна, но она остается.