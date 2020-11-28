РБК: Россия отказывается проводить обмен пленными в этом году

Обмена удерживаемыми лицами между группировками «Л-ДНР» и украинской до Нового года не произойдет. Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу с российской стороны, и представителя группировки «ЛНР».



Российская сторона обвиняет Украину в том, будто она тормозит новый обмен.



«Украинские обязательства прекратить преследование уже освобожденных лиц не выполнены. Процедуры предыдущих обменов нельзя считать завершенными», — заявил глава российской делегации в ТКГ Бориса Грызлова.



По его словам это создает «непреодолимые препятствия для обмена».



Представительница группировки «ЛНР» Ольга Кобцева также утверждает, что «без выполнения Украиной своих обязательств вероятность обмена до Нового года отсутствует».



Сколько людей боевики хотели бы обменять, их представители не раскрывают.



Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина подала список на обмен пленными с Россией, куда входят 11 человек. Он призвал провести обмен до Нового года.