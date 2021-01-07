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В РПЦ требуют доказательств, что икона, подаренная Лаврову, — краденая 

07 января 2021, 21:51

В РПЦ требуют доказательств, что икона, подаренная Лаврову, — краденая 

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что Украина должна доказать свое право на владение икона, подаренную министру иностранных дел России Сергею Лаврову в Боснии и Герцеговине. Об этом он сказал в эфире канала «Россия-24».

«Насколько мне известно, до сих пор не представлено доказательств того, что эта икона является достоянием Украины. <...> Если это действительно так, если это — краденая икона, о чем мог не знать даритель этой иконы, тогда, конечно, она подлежит возврату», — сказал он.

Митрополит отметил, что подтвердить происхождение иконы должно экспертное заключение.

Ранее председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что «найденную в Луганске» 300-летнюю икону Святого Николая, которую он подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову, вернут «ее владельцам», а не Украине.

14 декабря президент Боснии и Герцеговины Милорад Додик на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подарил ему 300-летнюю позолоченную икону, на которой есть штамп УССР. Местные издания, ссылаясь на слова Додика, писали, что икону нашли в Луганске.

Экс-глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской Драган Савич утверждал, что икону вывезли из оккупированной части Донбасса через Россию и Сербию.

В ответ 16 декабря посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило властям официальную ноту с требованием предоставить полную информацию о ситуации и объяснить, что это за икона и как она попала в Сараево.

Министерство культуры Украины отмечало, что печать на иконе указывает, что она принадлежит Украине.

25 декабря икону привезли в Сараево.

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