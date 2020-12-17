Лаврову в Сараево подарили икону из Луганска. Посольство Украины направило ноту

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в министерство иностранных дел этой страны с просьбой предоставить подробную информацию о том, почему 300-летнюю украинскую икону подарили министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Об этом сообщает «Радио Свобода».



В своей ноте посольство Украины потребовало «безотлагательно и однозначно выяснить», каким образом позолоченная икона из Луганска оказалась в Боснии и Герцеговине.



Икону Лаврову во время визита в Сараево подарил председательствующий президиума Боснии и Герцеговины, сербский представитель Милорад Додик.



Сербское агентство СРНА обнародовало фотографии иконы. На одной из них видно восковую печать с надписью: «У. Р. С. Р. Нар.Ком.Освіти. Укрнаука».