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Подаренную Лаврову украинскую икону вывезли из ОРДЛО

27 декабря 2020, 14:49

Подаренную Лаврову украинскую икону вывезли из ОРДЛО

Икону, которую председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел РФ Серго Лаврову, вывезли из оккупированной части Донбасса через Россию и Сербию.

Об этом рассказал бывший глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской Драган Савич в интервью депутату от оппозиционной Сербской демократической партии (СДП) в парламенте РС Небойше Вукановичу, сообщает «Балканский обозреватель».

«Вукотич привез икону из Донбасса через Россию и Белград», — сказал Савич, добавив, что он не знает, были ли у Вукотич любые сопроводительные бумаги для этого, как это обычно бывает при таких обстоятельствах.

Отмечается, что Вукотич поехал в ОРДЛО в 2018 году в качестве председателя Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской для участия в заседании объединения «Наследники Победы» (эта организация активно работает в оккупированных Крыму и Донбассе). Представители «власти» Луганска и Донецка якобы и передали главе сербских ветеранов икону с изображением Святого Николая, которую он затем привез Додику.

При этом сам Додик ранее заявлял, что икона последние 15 лет принадлежала семье из Баня-Луки.

«Какая семейная икона, это все ложь и мошенничество», — сказал Савич, комментируя слова Додика.

Вукотич, который якобы привез из Донбасса и подарил икону Додику, ни подтвердил, ни опроверг обвинения в свой адрес, заявив лишь, что пусть расследование ведет Интерпол.

Накануне икону передали из посольства Боснии и Герцеговины в РФ соратникам Додика.

14 декабря президент Боснии и Герцеговины Милорад Додик на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подарил ему 300-летнюю позолоченную икону, на которой есть штамп УССР. Местные издания, ссылаясь на слова Додика, писали, что икону нашли в Луганске.

В ответ 16 декабря посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило властям официальную ноту с требованием предоставить полную информацию о ситуации и объяснить, что это за икона и как она попала в Сараево.

Министерство культуры Украины отмечало, что печать на иконе указывает, что она принадлежит Украинскому государству.

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