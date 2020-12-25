Подаренная Лаврову украинская икона возвращена в Сараево

Икона, подаренная министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и возвращенная российской стороной дарителям, доставлена обратно в Сараево. Об этом сообщает агентство Tanjug.



Отмечается, что икону Николая Чудотворца лично привез посол Боснии и Герцеговины в России Желько Самарджия. В то же время дипломат не стал передавать ее в МИД страны.

14 декабря президент Боснии и Герцеговины Милорад Додик на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подарил ему 300-летнюю позолоченную икону, на которой есть штамп УССР. Местные издания, ссылаясь на слова Додика, писали, что икону нашли в Луганске.



В ответ 16 декабря посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило властям официальную ноту с требованием предоставить полную информацию о ситуации и объяснить, что это за икона и как она попала в Сараево.



Министерство культуры Украины отмечало, что печать на иконе указывает, что она принадлежит Украинскому государству.



23 декабря МИД России передал эту икону в посольство Боснии и Герцеговины в Москве.