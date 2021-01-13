Степанов предложил адаптивный карантин после 24 января. Вчера он выступал за продление локдауна

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что после локдауна, который закончится 24 января, в Украине снова могут ввести адаптивный карантин.



«У нас в стране на сегодняшний день карантин установлен до 28 февраля с определенным периодом усиленных ограничений с 8 до 24 января. Начиная с 25 января, будет карантин с другими ограничениями, с другим режимом. В частности, что касается нашей стратегии: мы хотим дальше вернуться к адаптивному карантину. Тогда, в зависимости от эпидемиологической ситуации, определяют тот или иной уровень ограничений», — сказал глава Минздрава в эфире телеканала «1+1».



Степанов подчеркнул, что жесткий карантин, действующий до 24 января, прекращать не будут. При этом продлевать режим жестких ограничений не планируют. «В таком режиме, который действует до 24 января, [продолжать его действие] в мыслях нет. Это должно быть логично и соответствовать законам эпидемиологии», — заявил министр.



По его словам, локдаун может быть повторен, если «будет сверхкритическая ситуация» — резкий рост заболеваемости коронавирусом.



«Речь идет о возможности медицинской системы. Если мы привязываемся к количеству, то это около 30 тысяч больных. Впрочем, это и количество госпитализированных, и количество тяжелых пациентов, и рост — с какой скоростью оно происходит», — добавил Степанов.



Сегодняшнее заявление министра здравоохранения о возможном введении адаптивного карантина противоречит его вчерашнему высказыванию. Тогда Степанов в эфире «24 канала» выступил за продление действия локдауна после 24 января.

Адаптивный карантин в Украине действовал до ноября. Он предполагал деление административных единиц страны на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зону карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации. В каждой такой зоне действовали определенные ограничения.



11 ноября правительство постановило ввести карантин с ограничениями «оранжевой» зоны по всей Украине. Позже действие карантина было продлено до 28 февраля с периодом жестких ограничений с 8 по 24 января.