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Украина отреагировала на ультиматум Боснии и Герцоговины о незаконно вывезенной иконе

15 января 2021, 14:34

Украина отреагировала на ультиматум Боснии и Герцоговины о незаконно вывезенной иконе

В МИД Украины не воспринимают ультиматумов члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика об условиях возвращения иконы, вывезенной из оккупированного Луганска, которую он попытался подарить главе МИД РФ Сергею Лаврову. Об этом в комментарии «Европейской правде» заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«То, что икона происходит с украинской территории — это неоспоримый факт. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по делу незаконного вывоза. Мы ожидаем, что боснийско-герцеговинская сторона не будет использовать икону во внутриполитической борьбе, а окажет содействие в рамках уголовного расследования и экспертизы и в ее скорейшем возвращении в Украину», — сказал Николенко.

Он также напомнил, о Конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, участниками которой с 1970-го года являются Украина и Босния и Герцеговина.

«Согласно статье 7, государства-участники этой конвенции обязуются запрещать ввоз культурных ценностей, похищенных из музея или религиозной и светской исторической достопримечательности, а также по требованию другого государства-участника принимать соответствующие шаги для выявления и возвращения любой подобной культурной ценности», — сказал Николенко.

14 декабря 2020 года президент Боснии и Герцеговины Милорад Додик на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подарил ему 300-летнюю позолоченную икону, на которой есть штамп УССР. Местные издания, ссылаясь на слова Додика, писали, что икону нашли в Луганске.

Экс-глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской Драган Савич утверждал, что икону вывезли из оккупированной части Донбасса через Россию и Сербию.

Посол Украины в Боснии и Герцеговине обратился с соответствующим письмом к властям, чтобы выяснить, как икона, которая является частью культурного наследия Украины, оказалась в другой стране.

Через несколько дней боснийская прокуратура начала расследование того, как икона из Украины попала на территорию БиГ.

25 декабря МИД России передал ценный подарок обратно в Боснию, чтобы выяснить его происхождение через официальные ведомства, в том числе и через Интерпол.

В свою очередь, Босния и Герцеговина выдвинула Украине ультиматум и заявила, что может вернуть икону, в том случае, если Украина докажет, что искала ее до встречи сербского лидера Боснии Милорада Додика с министром Лавровым.

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Икона
Места
Босния и Герцеговина

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