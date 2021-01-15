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Додик назвал условие возвращения Украине подаренной Лаврову иконы

15 января 2021, 12:33

Додик назвал условие возвращения Украине подаренной Лаврову иконы

Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик заявил, что страна может отдать похищенную из Луганска икону Украине, если Киев сможет доказать, что искал ее раньше. Об этом сообщает Radio Slobodna Evropa.

«Если Украина докажет, что начала искать икону до даты, когда я встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, я передам ее им», — заявил Додик.

Он утверждает, что так и не получил ответа от Украины относительно того, ищет ли она икону, а также не было предоставлено никаких данных об иконе.

«Украина её не ищет. Есть заявление Агентства по координации деятельности полицейских органов БиГ, которое отвечает за сотрудничество с Интерполом, что у Интерпола нет информации о поиске иконы», — утверждает Додик.

14 декабря 2020 года президент Боснии и Герцеговины Милорад Додик на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подарил ему 300-летнюю позолоченную икону, на которой есть штамп УССР. Местные издания, ссылаясь на слова Додика, писали, что икону нашли в Луганске.

Экс-глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской Драган Савич утверждал, что икону вывезли из оккупированной части Донбасса через Россию и Сербию.

В ответ 16 декабря посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило властям официальную ноту с требованием предоставить полную информацию о ситуации и объяснить, что это за икона и как она попала в Сараево.

Министерство культуры Украины отмечало, что печать на иконе указывает, что она принадлежит Украине.

25 декабря икону привезли в Сараево.

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