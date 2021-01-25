Новые обстрелы на Донбассе: сводка за сутки

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там подчеркнули, что недалеко от населенных пунктов Пески и Пивдненное незаконные вооруженные формирования неоднократно открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Водяного, что на Приазовье, велс огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.



О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.



С начала текущих суток, 25 января, украинская сторона обстрелов не зафиксировала.



Вместе с тем в группировке «ДНР» заявили про обстрел поселка шахты имени Гагарина на северо-западе подконтрольной им Горловки в понедельник утром. Там уточнили, что огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.