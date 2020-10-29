Минреинтеграции планирует ввести дистанционную идентификацию для переселенцев

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий совместно с министерством цифровой трансформации планируют ввести дистанционную идентификацию для переселенцев.



Об этом говорится в ответе Минреинтеграции на запрос «Новости Донбасса».



Так, 700 тысяч граждан, получающих пенсионные выплаты и проживающих на неподконтрольной украинскому правительству территории, смогут проходить идентефикацию без необходимости прохождения КПВВ — удаленно, сообщают в министерстве.



Когда услуга станет доступной и каким образом будет проходить дистанционная идентификация, в ведомстве не уточнили.



Кроме того, Министерство реинтеграци планирует создать на своем сайте электронный кабинет для лиц, которые лишены или были лишены свободы группировками «Л-ДНР» или органами России по политическим мотивам, а также в связи с общественной, политической или профессиональной деятельностью. Зарегистрировавшись, граждане смогут дистанционно подать документы для получения материальной помощи в размере 100 тысяч гривен.

5 октября в мобильном приложении «ДІЯ» стала доступна цифровая версия справки внутренне перемещенного лица.