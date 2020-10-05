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Цифровая справка переселенца уже доступна в приложении «Дія»

05 октября 2020, 14:39

Цифровая справка переселенца уже доступна в приложении «Дія»

Цифровая версия справки внутренне перемещенного лица с сегодняшнего дня доступна в мобильном приложении «Дія». Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе Diia Summit.

Чтобы увидет новые функции, среди которых и справка ВПЛ, нужно обновить приложение. При этом Федоров отметил, что новые цифровые документы пока что доступны для 80-90% пользователй. Если документ не «подтянулся», то следует написать в техподдержку.

Так, справка ВПЛ уже появилась в приложении у одного из журналистов «Новостей Донбасса».

В приложении также появился цифровой номер плательщика налогов, доступ к цифровому свидетельству о рождении для детей до 14 лет. Также в «Дії» появилась возможность предоставить технический паспорт на автомобиль другому человеку, и он отобразится в его смартфоне.

В мобильном приложении стала доступной возможность заплатить штраф за нарушение правил дорожного движения.

Кроме того, новые функции появились и на веб-портале «Дія». Теперь там можно зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью. Появился цифровой реестр строительной деятельности, а также услуга «еМалятко».

Федоров пообещал, что с 1 сентября 2021 органы власти не смогут требовать бумажные документы и будут обязаны принимать их цифровые версии.

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