Украина планирует позволить регистрировать новорожденных в ОРДЛО дистанционно через «єМалятко»

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий совместно с Министерством цифровой трансформации и государственной судебной администрацией Украины планирует запустить услугу по регистрации факта рождения ребенка на неподконтрольной территории через электронный сервис «єМалятко».



Об этом говорится в ответе МинВВОТ на запрос «Новости Донбасса».



В ведомстве отмечают, что реализация проекта предоставит возможность дистанционно подать необходимые документы в суд для установления факта рождения ребенка на временно оккупированных территориях Украины с последующим получением свидетельства о рождении в электронной фроме.



О том, когда услуга начнет действовать, в министерстве не уточнили.



Напомним, чтобы получить украинское свидетельство о рождении для ребенка, рожденного на неподконтрольной территории, родитель(-и) или опекун должны получить соответствующее решение суда на подконтрольной правительству территории.



Более подробнее о том, как сейчас выглядит процедура получения свидетельства о рождении и паспорта гражданина Украины жителями ОРДЛО, читайте в нашей статье.

Ранее сообщалось, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий совместно с министерством цифровой трансформации планируют ввести дистанционную идентификацию для переселенцев.



5 октября в мобильном приложении «ДІЯ» стала доступна цифровая версия справки внутренне перемещенного лица.