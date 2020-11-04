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Украина планирует позволить регистрировать новорожденных в ОРДЛО дистанционно через «єМалятко»

04 ноября 2020, 19:37

Украина планирует позволить регистрировать новорожденных в ОРДЛО дистанционно через «єМалятко»

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий совместно с Министерством цифровой трансформации и государственной судебной администрацией Украины планирует запустить услугу по регистрации факта рождения ребенка на неподконтрольной территории через электронный сервис «єМалятко».

Об этом говорится в ответе МинВВОТ на запрос «Новости Донбасса».

В ведомстве отмечают, что реализация проекта предоставит возможность дистанционно подать необходимые документы в суд для установления факта рождения ребенка на временно оккупированных территориях Украины с последующим получением свидетельства о рождении в электронной фроме.

О том, когда услуга начнет действовать, в министерстве не уточнили.

Напомним, чтобы получить украинское свидетельство о рождении для ребенка, рожденного на неподконтрольной территории, родитель(-и) или опекун должны получить соответствующее решение суда на подконтрольной правительству территории.

Более подробнее о том, как сейчас выглядит процедура получения свидетельства о рождении и паспорта гражданина Украины жителями ОРДЛО, читайте в нашей статье.

Ранее сообщалось, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий совместно с министерством цифровой трансформации планируют ввести дистанционную идентификацию для переселенцев.

5 октября в мобильном приложении «ДІЯ» стала доступна цифровая версия справки внутренне перемещенного лица.

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