ОБСЕ: В конце января на Донбассе был пик обстрелов за последние полгода

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отмечает, что среднее число нарушений режима прекращения огня в зоне конфликта на Донбассе остается значительно ниже показателей, которые были до введения режима тишины летом прошлого года. При этом в Миссии сообщили, что 28 января наблюдатели зафиксировали самый высокий уровень нарушений с того момента.



Об этом рассказала специальная представительница Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау. Она призвала стороны урегулировать все открытые вопросы.



По ее словам, на заседании 3 февраля обсуждалась общая ситуация безопасности в зоне конфликта.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.